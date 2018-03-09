Первый вице-президент Мехрибан Алиева побывала в Центре талассемии (ФОТО)

9 марта 2018 22:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в пятницу побывали в Центре талассемии.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева была проинформирована о работе, проделанной до сегодняшнего дня в Центре, построенном в рамках программы Фонда Гейдара Алиева «Во имя жизни без талассемии», лечении больных.

Директор Центра талассемии Валех Гусейнов подчеркнул, что Центр, сданный в эксплуатацию в 2009 году, играет важную роль в лечении страдающих этим заболеванием, стал большой поддержкой для пациентов и их семей с моральной точки зрения.

Было сообщено, что реформы, проводимые в Центре талассемии, работа по усовершенствованию медицинских услуг, оказываемых больным талассемией, подготовленные меры для усиления материально-технической базы Центра играют значимую роль в лечении больных талассемией, а также профилактике этого заболевания.

Было отмечено значение предоставления согласно соответствующему Указу Президента Азербайджана Республиканскому центру талассемии, находящемуся в подчинении Министерства здравоохранения, статуса юридического лица публичного права с точки зрения расширения его деятельности и оказания услуг не только больным талассемией, но и другим пациентам, страдающим заболеваниями крови.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побеседовали с детьми, проходящими лечение в Центре, поинтересовались ходом их лечения.

Мехрибан Алиева отметила, что вопросы здравоохранения и социальные вопросы являются приоритетными в деятельности Фонда Гейдара Алиева, подчеркнула, что с этой точки зрения он оказывает поддержку лечению больных талассемией, в том числе проводимой на государственном уровне просветительской работе по профилактике этого заболевания.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с советником премьер-министра Японии (ФОТО)
Политика 9 марта 14:22
Женщины в Азербайджане: На передовой исламского мира и за его пределами
Политика 8 марта 00:37
Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями в яслях-детском саду №80 в Наримановском районе Баку после капремонта (ФОТО)
Политика 6 марта 16:14
Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии здания детсада №157 в Сабаильском районе Баку после капремонта (ФОТО)
Политика 6 марта 16:04
Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии нового здания яслей-детсада в Сабунчинском районе Баку (ФОТО)
Политика 6 марта 15:55
Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии нового учебного корпуса спецшколы Госпогранслужбы (ФОТО)
Политика 5 марта 14:38
Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями в здании яслей-детского сада «Инджи» после капремонта (ФОТО)
Политика 5 марта 14:33
Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии нового здания Шаганского центра культуры (ФОТО)
Политика 5 марта 14:29
Президент Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева прибыли в город Мингячевир (ФОТО)
Политика 27 февраля 12:22
Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с председателем Организации культуры и исламских связей Ирана (ФОТО)
Политика 23 февраля 13:36
Служить народу - это призвание. К портрету Первого вице-президента Мехрибан Алиевой
Политика 21 февраля 00:01
Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с торговым посланником премьер-министра Великобритании (ФОТО)
Политика 14 февраля 17:53
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Толерантность, атмосфера терпимости и спокойствие - одно из самых больших достояний Азербайджана, а также важный месседж нестабильному миру (ФОТО)
Политика 12 февраля 18:32
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: 2017 год был успешным для всего азербайджанского народа (ФОТО)
Политика 29 декабря 2017 20:15
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева объявлена спортивным организатором года
Политика 28 декабря 2017 18:36
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Азербайджан стал одним из признанных в мире центров межнационального, межрелигиозного и межцивилизационного диалога
Политика 26 декабря 2017 20:46
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева награждена орденом святой равноапостольной княгини Ольги II степени (ФОТО)
Политика 26 декабря 2017 20:21
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в мероприятии, посвященном спортивным итогам 2017 года (ФОТО)
Политика 18 декабря 2017 10:05