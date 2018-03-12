В адрес Президента Азербайджана продолжают поступать соболезнования в связи с пожаром в Баку

12 марта 2018 21:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани выразил соболезнования Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с погибшими при пожаре в Наркологическом центре в Баку.

"Известие о пожаре в Баку, в результате которого погибли и пострадали люди, вызвало у меня чувство глубокого сожаления и скорби.

Ваше превосходительство, в связи с этим тяжелым происшествием от имени афганского народа выражаю глубокие соболезнования Вам и дружественному азербайджанскому народу.

Хочу отметить, что нахожусь рядом с семьями, потерявшими родных в этом трагическом происшествии, и разделяю их горе.

Наряду с пожеланиями скорейшего выздоровления пострадавшим, желаю Вам, Ваше превосходительство, здоровья и успехов, а дружественному народу Азербайджана – счастья и прогресса", - говорится в сообщении.

Председатель Государственного совета и Совета министров Кубы Рауль Кастро Рус также выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву.

"Глубоко опечален известием о пожаре в Республиканском наркологическом центре в Баку, повлекшем гибель людей. Выражаю глубокие соболезнования Вам и семьям жертв пожара. Примите мои заверения в высочайшем уважении и почтении", - говорится в соболезновании председателя.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд также выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву.

"Глубоко опечален трагическим известием о пожаре в Республиканском наркологическом центре в Хатаинском районе города Баку, в результате которого погибли люди.

От имени Совета Европы и от себя лично выражаю соболезнования семьям погибших, руководству Азербайджана и азербайджанскому народу. В это скорбное время Совет Европы находится рядом с азербайджанским народом", - говорится в соболезновании.

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