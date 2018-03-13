США не признают режим в Нагорном Карабахе - посольство

БАКУ /Trend/ - Позиция США остаётся неизменной: Соединённые Штаты и другие страны, включая Армению, не признают де-факто режим в Нагорном Карабахе.

Об этом во вторник сказали Trend в посольстве США в Азербайджане, комментируя визит в США Бако Саакяна, представляющегося «президентом» вымышленного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, и проведение мероприятия, пропагандирующего вымышленный режим, в административном здании Конгресса США.

«США поддерживают процесс Минской группы ОБСЕ и продолжат усилия по урегулированию конфликта путем переговоров на основе принципов Хельсинкского заключительного акта: неприменения силы, уважения территориальной целостности, равенства и права народов на самоопределение», - добавили в посольстве.

Напомним, что в понедельник посол США в Азербайджане Роберт Секута был вызван в МИД, где ему была передана нота протеста, направленная министерством иностранных дел Азербайджана Госдепу США.

Также посол Азербайджана в США, проведя встречу в Госдепе, вручил американской стороне протест Азербайджана.

По словам главы пресс-службы МИД Азербайджана Хикмета Гаджиева, в ноте говорилось, что получение по армянскому паспорту американской визы и въезд в США на основе недостоверной информации, предоставленной Бако Саакяном, являющимся жителем города Ханкенди Нагорно-карабахского региона Азербайджана, разрешение на проведение мероприятий, пропагандирующих вымышленный сепаратистский режим в соответствующих институтах США и нацеленных на сбор финансов на территории США в поддержку оккупации азербайджанских территорий, противоречат нормам и принципам международного права, соответствующим резолюциям СБ ООН, двусторонним документам, подписанным между Азербайджаном и США, и официальной позиции США. Этот шаг США расценивается как деятельность против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

Хикмет Гаджиев отметил, что подобным шагом США нанесли значительный удар по отношению к ним, существующему у азербайджанского народа и в общественном мнении.

«В ответ на подобное поведение США Азербайджан в отношениях с США будут исходить из принципа взаимности», - подчеркнул Гаджиев.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Фикрет Долуханов)

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