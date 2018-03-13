Юсуф Мамедалиев возглавил Наблюдательный совет Фонда молодежи Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение об утверждении состава Наблюдательного совета Фонда молодежи Азербайджана.

Согласно распоряжению, председателем Наблюдательного совета назначается заведующий отделом по вопросам молодежи и спорта Администрации Президента Юсуф Мамедалиев, членами Совета - заместитель министра молодежи и спорта Интигам Бабаев, заместитель министра образования Фирудин Гурбанов, заместитель министра культуры и туризма Назим Самедов, заместитель министра труда и социальной защиты населения Метин Керимли, председатель Национального совета молодежных организаций Сеймур Гусейнов, председатель правления Общественного объединения "Помощь интеллектуальному развитию молодежи" Сеймур Оруджев, председатель Общественного объединения "Ирели" Миргасан Сеидов, заместитель исполнительного директора Общественного объединения движения молодежи "Джаван" Ильхам Гумбатов.

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