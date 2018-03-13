Президент Ильхам Алиев поздравил народного писателя Анара (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник поздравил председателя Союза писателей, народного писателя Анара.

"Уважаемый Анар муаллим! Сердечно поздравляю Вас – выдающегося писателя и известного общественного деятеля Азербайджана с 80-летием со дня рождения. Желаю Вам здоровья, новых творческих достижений и успехов в дальнейшей деятельности. Вам, как талантливому прозаику, публицисту и драматургу, принадлежат исключительные заслуги в еще большем обогащении нашей обладающей многовековыми традициями литературы. В произведениях, написанных в самых различных жанрах, Вы с высоким умением, присущим мастерам слова, добились всестороннего изображения духовного мира наших современников, последовательными литературно-философскими изысканиями осуществляли плодотворную деятельность как один из тех, кто положил начало новому этапу развития нашей художественной мысли. Влияние Ваших прозаических произведений, характеризующихся актуальностью темы, индивидуальностью стиля, совершенством языка и глубокой жизненностью и прививающих высокие моральные качества, на формирование вкуса широкой читательской аудитории заслуживает одобрения. Всегда воспринимаемые с симпатией Ваши сценические произведения и киносценарии, в которых яркими красками воплощен жизненный путь наших гениальных личностей, приумножили Вашу славу. Ваши статьи и эссе, являясь плодом долгих исследований, охватывают все моменты истории нашей литературно-культурной мысли и служат наглядным проявлением Вашего интеллектуального потенциала. Борьба за сохранение чистоты нашего языка составляла одно из важных направлений Вашего творчества. Ваши заслуги, как сына выдающихся мастеров нашего народа, в развитии идеологии азербайджанства в новых исторических условиях неопровержимы. Уже тридцать лет Вы успешно трудитесь на посту председателя Союза писателей Азербайджана. Надеюсь, что и дальше активно участвуя в культурно-общественной жизни нашей страны, Вы будете прилагать все знания и умения для воспитания молодого литературного поколения в духе привязанности к национальным идеям", - говорится в поздравлении главы государства.

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