Президент Ильхам Алиев поздравил народного писателя Анара (версия 2)

13 марта 2018 20:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник поздравил председателя Союза писателей, народного писателя Анара.

"Уважаемый Анар муаллим! Сердечно поздравляю Вас – выдающегося писателя и известного общественного деятеля Азербайджана с 80-летием со дня рождения. Желаю Вам здоровья, новых творческих достижений и успехов в дальнейшей деятельности. Вам, как талантливому прозаику, публицисту и драматургу, принадлежат исключительные заслуги в еще большем обогащении нашей обладающей многовековыми традициями литературы. В произведениях, написанных в самых различных жанрах, Вы с высоким умением, присущим мастерам слова, добились всестороннего изображения духовного мира наших современников, последовательными литературно-философскими изысканиями осуществляли плодотворную деятельность как один из тех, кто положил начало новому этапу развития нашей художественной мысли. Влияние Ваших прозаических произведений, характеризующихся актуальностью темы, индивидуальностью стиля, совершенством языка и глубокой жизненностью и прививающих высокие моральные качества, на формирование вкуса широкой читательской аудитории заслуживает одобрения. Всегда воспринимаемые с симпатией Ваши сценические произведения и киносценарии, в которых яркими красками воплощен жизненный путь наших гениальных личностей, приумножили Вашу славу. Ваши статьи и эссе, являясь плодом долгих исследований, охватывают все моменты истории нашей литературно-культурной мысли и служат наглядным проявлением Вашего интеллектуального потенциала. Борьба за сохранение чистоты нашего языка составляла одно из важных направлений Вашего творчества. Ваши заслуги, как сына выдающихся мастеров нашего народа, в развитии идеологии азербайджанства в новых исторических условиях неопровержимы. Уже тридцать лет Вы успешно трудитесь на посту председателя Союза писателей Азербайджана. Надеюсь, что и дальше активно участвуя в культурно-общественной жизни нашей страны, Вы будете прилагать все знания и умения для воспитания молодого литературного поколения в духе привязанности к национальным идеям", - говорится в поздравлении главы государства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Президент Ильхам Алиев выделил средства на приобретение квартир для инвалидов Карабахской войны и семей шехидов
Политика 18:44
Юсуф Мамедалиев возглавил Наблюдательный совет Фонда молодежи Азербайджана
Политика 18:33
Назначен исполнительный директор Фонда молодежи Азербайджана
Политика 18:16
Президент Ильхам Алиев поздравил народного писателя Анара
Политика 17:07
Президент Ильхам Алиев наградил Анара Рзаева Почетным дипломом
Политика 16:45
Президент Ильхам Алиев принял вице-премьера Румынии
Политика 11:49
Президент Ильхам Алиев принял председателя парламента Черногории (ФОТО)
Политика 10:46
В адрес Президента Азербайджана продолжают поступать соболезнования в связи с пожаром в Баку
Политика 12 марта 21:36
Президент Ильхам Алиев выделил средства на улучшение орошения и удовлетворения потребностей населения в питьевой воде
Политика 12 марта 19:26
Грузия всегда поддерживает позицию Азербайджана - премьер
Политика 12 марта 17:26
Президент Ильхам Алиев: Сотрудничество Азербайджана и Грузии, выйдя из регионального формата, переходит в глобальную плоскость (ФОТО)
Политика 12 марта 14:15
Президент Ильхам Алиев: Президентские выборы пройдут в справедливой, прозрачной форме и отразят волю азербайджанского народа
Политика 12 марта 10:21
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство мастерской по производству ковров в Баку
Политика 10 марта 18:45
Президент Ильхам Алиев повысил зарплату сотрудникам таможни, миграции, юстиции и военкоматов
Политика 10 марта 18:35
Президент Ильхам Алиев: Значимость информресурсов Азербайджана в мире неуклонно растет
Политика 10 марта 11:03
Руководство Грузии выразило соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву в связи с пожаром в наркоцентре в Баку
Политика 9 марта 20:31
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство 15 школ модульного типа
Политика 9 марта 19:00
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении госзаботы о ветеранах войны
Политика 9 марта 19:00