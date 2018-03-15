Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила писателя Анара с 80-летним юбилеем

15 марта 2018 14:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила народного писателя Анара с 80-летним юбилеем.

«Уважаемый Анар муаллим, искренне поздравляю вас - нашего живого классика и видного писателя, имеющего исключительные заслуги в развитии азербайджанской литературы, с 80-летним юбилеем, передаю Вам свои наилучшие пожелания.

Произведения, написанные Вами в самых различных литературных стилях, и деятельность в сфере драматургии, имеют несравненное значение с точки зрения формирования литературной мысли и развития культуры в Азербайджане.

Сохранение чистоты азербайджанского языка как одна их основных особенностей Ваших произведений, создание произведений на простом азербайджанском языке отражают Вашу любовь к этому языку. Именно поэтому созданные Вами произведения, независимо от стиля и жанра, наряду с превращением в любимые произведения азербайджанского читателя, играют важную роль с точки зрения формирования литературного вкуса.

Под влиянием Вашего плодотворного творчества в азербайджанской литературе созрело большое литературное поколение. В Ваших неповторимых и интереснее одно другого произведениях с большим мастерством отражены как пропаганда национально-духовных ценностей, так и воспевание современности.

Наряду с литературной деятельностью, Вы активно участвуете в общественно-политической жизни Азербайджана. Мудрость, патриотизм и принципиальная позиция, демонстрируемая Вами как представителем интеллигенции, играют сегодня роль примера для многих.

Неслучайно, что Вы удостоены самых высоких наград нашего государства. Наряду с тем, что многочисленные награды показывают высокую оценку Вашего труда, это также показатель того, насколько полезна и необходима ваша деятельность.

Уважаемый Анар муаллим, еще раз сердечно поздравляю Вас в этот знаменательный день, желаю новых творческих успехов, здоровой и счастливой жизни в окружении родных и близких», - говорится в поздравлении Первого вице-президента Азербайджана.

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