Деловые круги Азербайджана, Ирана, Турции и Грузии получат новые возможности - Мевлют Чавушоглу (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Деловые круги Азербайджана, Ирана, Турции и Грузии получат новые возможности для сотрудничества. Об этом в четверг на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД Азербайджана, Грузии, Турции и Ирана сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Глава МИД отметил, что в рамках четырехстороннего сотрудничества страны планируют расширить взаимную торговлю, с дальнейшим расширением и реализацией инвестиционного потенциала четырех стран, а также предоставления новых возможностей деловым кругам для взаимной торговли и участия в новых проектах.



По словам министра, для развития торгового сотрудничества, странам также предстоит обсуждение таможенных аспектов.



"Подписанием декларации о сотрудничестве мы подтверждаем стремление к расширению четырехстороннего сотрудничества, как в сфере транспорта, так и в сфере энергетики и туризма, а также в других приоритетных для нас секторах. Мы планируем развивать наши транспортные маршруты, соединяющие Европу и Азию", - сказал министр.



(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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