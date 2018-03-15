Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с членом Президиума Боснии и Герцеговины (ФОТО) (версия 2)

15 марта 2018 16:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В четверг состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с членом Президиума Боснии и Герцеговины Младеном Иваничем.

Поприветствовав члена Президиума Боснии и Герцеговины Младена Иванича, Президент Ильхам Алиев с удовлетворением вспомнил предыдущую встречу с ним.

В ходе беседы был подчеркнут вклад, вносимый VI Глобальным Бакинским форумом в межкультурный диалог и сотрудничество. Было отмечено, что авторитет Форума в мире все больше растет.

На встрече было выражено удовлетворение отношениями сотрудничества между двумя странами. Было подчеркнуто, что связи в различных сферах, в том числе в энергетической сфере, имеют хорошие перспективы.

Во время беседы с удовлетворением было упомянуто побратимство Баку и Сараево с 70-х годов прошлого века.

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