Бакинский форум – очень важная и эффективная платформа - Сали Бериша

БАКУ /Trend/ - Глобальный Бакинский форум – очень важная для мира платформа, и я рад каждый год принимать в нем участие, сказал Trend в субботу экс-президент Албании Сали Бериша.
По его словам, в Баку выдвигаются предложения и высказываются мнения по вызовам, с которыми сталкивается мир, ведется плодотворный диалог.
«Конечно, для решения проблемы необходимо ее обсуждение, должны выдвигаться предложения. С этой точки зрения Бакинский форум является очень эффективной и важной платформой», - сказал Бериша.
Бериша сказал, что Бакинский форум с каждый год становится все более популярным в мире и увеличивается его важность.
«Все больше растет значение этого форума. В то же время форум имеет важное значение с точки зрения популяризации Азербайджана в мире и роста его авторитета», - отметил экс-президент.
Отметим, что в Баку продолжает работу VI Глобальный Бакинский форум на тему «Устранение различий для создания инклюзивных обществ».
В церемонии открытия Форума приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.
В форуме также участвуют Президент Албании Илир Мета, Президент Македонии Георге Иванов, Президент Moлдовы Игорь Додон, член президиума Боснии и Герцеговины Младен Иванич, премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, заместитель министра иностранных дел Ахмед Йылдыз, заместитель премьер-министра Палестины Зиад Абу Амр, заместитель главы правительства Боснии и Герцеговины Мирко Сарович, заместитель премьер-министра Румынии Ана Бирчалл.
В этом престижном мероприятии, которое продлится три дня, участвуют около 500 представителей из 50 стран, в том числе бывшие главы государств и правительств, являющиеся членами Международного центра Низами Гянджеви, руководители международных организаций, известные общественно-политические деятели, ученые.
18-19 марта в рамках Форума состоится VII Международный книжный саммит.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)
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