Бакинский форум – очень важная и эффективная платформа - Сали Бериша

БАКУ /Trend/ - Глобальный Бакинский форум – очень важная для мира платформа, и я рад каждый год принимать в нем участие, сказал Trend в субботу экс-президент Албании Сали Бериша.

По его словам, в Баку выдвигаются предложения и высказываются мнения по вызовам, с которыми сталкивается мир, ведется плодотворный диалог.

«Конечно, для решения проблемы необходимо ее обсуждение, должны выдвигаться предложения. С этой точки зрения Бакинский форум является очень эффективной и важной платформой», - сказал Бериша.

Бериша сказал, что Бакинский форум с каждый год становится все более популярным в мире и увеличивается его важность.

«Все больше растет значение этого форума. В то же время форум имеет важное значение с точки зрения популяризации Азербайджана в мире и роста его авторитета», - отметил экс-президент.