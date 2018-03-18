В Азербайджане начинается выдача удостоверений для голосования на президентских выборах

18 марта 2018 08:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня в Азербайджане стартует выдача гражданам соответствующими участковыми избирательными комиссиями открепительных удостоверений (удостоверений для голосования) в связи с предстоящими 11 апреля президентскими выборами.

Согласно календарному плану мероприятий и основных действий по подготовке и проведению президентских выборов, выдача гражданам соответствующими участковыми избирательными комиссиями открепительных удостоверений (удостоверений для голосования) начинается 18-ого марта и продолжится до восьмого апреля.

Отметим, что президентские выборы пройдут в Азербайджане 11 апреля 2018 года. На президентских выборах примут участие 8 кандидатов. За процедурой голосования будут следить 115 международных и более 42 тысяч местных наблюдателей.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Али Гасымов)

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