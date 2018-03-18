Азербайджан завоевал во всем мире имидж надежного партнера - депутат

18 марта 2018 21:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Проведение такого крупного мероприятия, как Бакинский глобальный форум, является показателем политического авторитета Азербайджана на международной арене и его экономического потенциала.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Айдын Гусейнов.

словам парламентария, Азербайджан, являясь маленькой страной, осуществляет масштабные работы, вносит значимый вклад в укрепление мира и стабильности во всем мире, несмотря на то, сам подвергся оккупации со стороны Армении.

Айдын Гусейнов подчеркнул, что проведение в Азербайджане столь крупного форума в период, когда в мире сложилась непростая политическая ситуация, а также участие в нем глав ряда государств и правительств, министров, авторитетных общественно-политических деятелей со всего мира, принесло нашей стране немалые политические дивиденды.

«Проведение этого мероприятия в Азербайджане доказало, что наша страна является опирающимся на демократические принципы, цивилизованным государством, в котором мультикультурализм получил наибольшее развитие, государством, где существует толерантность. В то же время, посредством проведения таких форумов Азербайджан доносит до мировой общественности свой справедливый голос, правду об азербайджано-армянском нагорно-карабахском конфликте.-сказал он.

По его мнению, подобные форумы наряду с политическими, приносят и экономические дивиденды.

«Участники таких форумов получают информацию об экономического потенциале и инвестиционной нашей страны, созданной здесь инвестиционной среде. Кроме того, они становятся свидетелями того, что Азербайджан является политически стабильной страной, и, конечно же, посредством подобных мероприятий международные инвесторы получают возможность более близкого знакомства с Азербайджаном. В этом контексте форум придаст еще один импульс экономическому развитию страны. Благодаря проведению подобных форумов у Азербайджана в мире сформировался имидж надежного партнера», -подчеркнул депутат.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Абдулрахман Юсубов)

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Azernews Newspaper
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