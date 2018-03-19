Явка на выборы президента РФ в Азербайджане была высокой - посольство РФ

БАКУ /Trend/ - На выборы президента России на избирательные участки, открытые в Азербайджане, пришло 1517 человек.

Об этом сообщили Trend в понедельник в посольстве Российской Федерации в Азербайджане.

Согласно информации, в голосовании приняли участие российские граждане, постоянно проживающие в Азербайджане либо находящиеся здесь временно.

Как сообщили в посольстве, активность избирателей была достаточно высокой: в голосовании на территории страны приняли участие 1517 человек. Так, для сравнения, во время выборов в Государственную думу Российской Федерации 18 сентября 2016 года на избирательные участки в Азербайджане явилось 483 человека.

Избирательный участок в Баку был открыт 18 марта с 08:00 до 20:00.

Те из граждан, кто по какой-либо причине не мог посетить избирательный участок лично, могли позвонить по телефону горячей линии, и их посещали работники посольства, создав возможность для голосования.

На участке проголосовал и временный поверенный в делах России в Азербайджане Олег Мурашев, а также команда России по академической гребле, которая находится на сборах в Азербайджане.

Ранее досрочное голосование было также организовано в Шеки, Лянкярани и Гяндже.

Как сообщает ЦИК РФ, действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах главы государства, набрав 76,65 процента после обработки 99 процентов итоговых протоколов участковых избирательных комиссий.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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