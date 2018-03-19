В Азербайджане еще трем кандидатам в президенты вручены удостоверения

БАКУ /Trend/ - В понедельник еще трем кандидатам в президенты были вручены удостоверения.
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов вручил удостоверения кандидатов в президенты претенденту от партии «Национального движения возрождения» Фараджу Гулиеву, от партии «Современный Мусават» - Хафизу Гаджиеву и от «Инициативной группы фронтистов» - Рази Нуруллаеву.
Ранее удостоверения были вручены кандидату от партии «Ени Азербайджан» Президенту Ильхаму Алиеву, самовыдвиженцу Захиду Оруджу и Аразу Ализаде от «Социал-демократической партии Азербайджана».
Отметим, что в Азербайджане президентские выборы состоятся 11 апреля.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)
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