Томислав Николич: Уверен, что азербайджанский народ окажет доверие Ильхаму Алиеву на президентских выборах

БАКУ /Trend/- Уверен, что признательный азербайджанский народ будет демонстрировать своё доверие Ильхаму Алиеву на президентских выборах 11 апреля, так как сегодня в мире пришло такое время, что народ голосует за утвердивших себя своими действиями и показавших приверженность своему народу.

Об этом сказал в интервью влиятельной сербской газете «Данас» председатель Национального совета по координации сотрудничества с Россией и Китаем, бывший президент Сербии Томислав Николич.

"Достижения Азербайджана являются результатом мудрой и умной политики Ильхама Алиева. Пользуюсь случаем, чтобы искренне пожелать успехов Президенту Ильхаму Алиеву и процветания дружественному азербайджанскому народу»,- сказал Николич. По его словам, после ухода с поста президента Республики Сербии, он внимательно следил за событиями в мире и дружественных Сербии странах, в том числе, и в Азербайджане.

Он добавил, что у него остались неизгладимые воспоминания о переговорах и встречах с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в феврале 2013 года, в ходе его официального визита в Азербайджан, а также в июне 2015 года, когда он участвовал в церемонии открытия Первых Европейских игр в Баку.

По словам Николича, азербайджанский лидер произвел на него впечатление дальновидного и мудрого политика.

Он выразил благодарность за принципиальную позицию Президента Азербайджана по вопросу оказания поддержки сохранению суверенитета и территориальной целостности Сербии.

«Сразу после односторонне провозглашенной независимости Косово, Азербайджан, по инициативе руководства страны вывел миротворческие силы из состава СДК из Косово, и мы это очень ценим и уважаем, так как это жест сопротивления одностороннему провозглашению независимости албанского меньшинства на сербской земле»,- подчеркнул он.

Томислав Николич напомнил, что в период его пребывания на посту президента Сербии была подписана Декларация о дружественных отношениях и стратегическом партнерстве между Сербией и Азербайджаном.

«Она была подписана в 2013 году во время моего официального визита в Азербайджан. На днях исполнилось 5 лет со дня подписания данной Декларации, в связи с чем поздравляю моего друга и брата, Президента Азербайджана Ильхама Алиева», - сказал он.

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