Для голосования на президентских выборах находящихся в медучреждениях избирателей в Азербайджане созданы все условия - замминистра

23 марта 2018 12:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Для избирателей, находящихся в медицинских учреждениях по состоянию здоровья, созданы все условия для голосования на предстоящих 11 апреля президентских выборах в Азербайджане.

Об этом сказал в пятницу заместитель министра здравоохранения Эльсевяр Агаев в ходе семинара-совещания на тему "Организация выборов президента Азербайджана в местах временного пребывания избирателей по состоянию здоровья".

По словам Агаева, минздрав внес свой вклад в прозрачное проведение всех выборов в Азербайджане. Замминистра отметил, что в день президентских выборов в больницах будут находиться тысячи людей.

"Для их голосования в медицинских учреждениях созданы избирательные участки. Мы на прошлых выборах также создавали необходимые условиях для участия избирателей в процессе голосования", - сказал Агаев.

Замминистра также отметил проведение необходимой просветительской работы среди медработников в связи с выборами.

Отметим, что для участия в президентских выборах в Азербайджане зарегистрировано восемь кандидатов. За выборами будут наблюдать 115 международных и свыше 42 тысяч местных наблюдателей.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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