Для голосования на президентских выборах находящихся в медучреждениях избирателей в Азербайджане созданы все условия - замминистра

БАКУ /Trend/ - Для избирателей, находящихся в медицинских учреждениях по состоянию здоровья, созданы все условия для голосования на предстоящих 11 апреля президентских выборах в Азербайджане.

Об этом сказал в пятницу заместитель министра здравоохранения Эльсевяр Агаев в ходе семинара-совещания на тему "Организация выборов президента Азербайджана в местах временного пребывания избирателей по состоянию здоровья".