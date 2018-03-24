За президентскими выборами в Азербайджане будут наблюдать свыше 300 международных наблюдателей

24 марта 2018 15:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За президентскими выборами в Азербайджане будут наблюдать свыше 300 международных наблюдателей. Об этом на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в субботу сказал председатель структуры Мазахир Панахов.

По его словам, в связи с президентскими выборами, назначенными на 11 апреля, регистрацию прошли 312 международных наблюдателей.

Панахов добавил, что в этот список не включены 280 краткосрочных наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ и краткосрочные наблюдатели от СНГ.

«Всего для наблюдения за президентскими выборами обратились граждане 47 стран»,- сказал он.

Отметим, что для участия в президентских выборах в Азербайджане зарегистрированы восемь кандидатов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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