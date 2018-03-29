Хасан Рухани: Азербайджан и Иран должны максимально использовать возможности Каспийского моря

29 марта 2018 01:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Отношения между Азербайджаном и Ираном, основанные на взаимном уважении и доверии между правительствами, еще более развились за последние годы, сказал в среду находящийся с официальным визитом в Баку Президент Ирана Хасан Рухани, выступая с совместным с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявлением для печати.

«В последние годы доверие и уважение между правительствами двух стран возросло. Стороны в настоящее время реализуют совместные проекты. Сегодня обе страны видят позитивные результаты своего сотрудничества», - сказал Рухани.

Рухани отметил, что некоторые документы, подписанные сегодня между двумя странами, являются историческими. Эти документы, по его словам, принесут пользу двум странам, региону и всему миру.

Говоря в частности о сотрудничестве в транспортной сфере, он подчеркнул важность транспортного коридора «Север-Юг».

«Решение, принятое сегодня о совместном запуске железной дороги Решт-Астара, показывает взаимопонимание двух стран, значимость этого коридора», - сказал Рухани.

Далее, Рухани рассказал о возможностях сотрудничества в Каспийском море. Он отметил, что стороны должны максимально использовать возможности Каспийского моря путем сотрудничества в областях науки, экономики, торговли, судоходства, рыболовства и туризма.

По его словам, стороны сегодня договорились о совместном использовании ресурсов Каспийского моря.

Рухани отметил, что решения двух стран по совместным инвестициям, по запуску железной дороги Астара (Азербайджан)-Астара (Иран), а также по совместному производству автомобилей, свидетельствуют о сильной воле двух стран для расширения сотрудничества.

Возможности для будущего сотрудничества по созданию совместного фармацевтического завода, а также сотрудничества в сфере здравоохранения, по газовому свопу, вложению инвестиций в энергетический сектор и в сфере туризма указывают на то, что стороны способны предпринять новые шаги во благо общих интересов, добавил он.

Президент Ирана отметил, что стороны также решили расширить сотрудничество в банковском секторе и работать над льготным торговым соглашением.

(Авторы: Фархад Данешвар, Ляман Зейналова)

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Azernews Newspaper
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