Некоторые иностранные круги хотят, чтобы в Азербайджане была не демократия, а хаос - депутат

30 марта 2018 16:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан находится на пороге очень важного общественно-политического события - 11 апреля в стране пройдут президентские выборы. В настоящее время созданы все условия для проведения демократических выборов, сказал в пятницу Trend депутат Хикмет Бабаоглу.

По его словам, уже зарегистрированы кандидаты в президенты, в соответствии с графиком ЦИК в равных условиях продолжается их агитационная кампания.

«Многочисленные местные и международные наблюдатели прошли регистрацию, чтобы следить за процессом выборов, кандидаты на различных уровнях проводят встречи с избирателями и посредством медиа и других законных средств доводят до народа свою платформу. Таким образом, между кандидатами в прямом смысле этого слова идет демократическая гонка, и это создает в обществе настроение политической активности. Это одна из гарантий проведения демократических выборов», - отметил Бабаоглу.

Депутат подчеркнул, что некоторые группы, иностранные круги хотят, чтобы в Азербайджане было не демократическое общество, а хаос, для этого они предпринимают всевозможные усилия.

«Мы уже давно знаем о различных антинациональных проектах, реализуемых радикальными политическими маргиналами вместе с радикальными религиозными группами. Эти два разрушительных тандема вновь активизировались, и их замысел искусственно накалить политическую повестку в стране говорит о том, что они получили новый заказ от антиазербайджанских центров за рубежом», - сказал депутат.

Бабаоглу добавил, что их цель – реализовать теорию управляемого хаоса, отвлечь от карабахской темы, ослабив правительство перед зарубежными силами-гегемонами путем давления на него, заставить пойти на еще большие уступки.

«Но хорошо, что все общественно-политические институты Азербайджана и наше общество в целом знают об этом и никогда не позволят им достичь этих грязных целей», - сказал Бабаоглу.

(Автор: Эльлчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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Azernews Newspaper
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