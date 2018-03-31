Азербайджан обсуждает вопросы сотрудничества с производителем БПЛА в Турции (ФОТО)

31 марта 2018 12:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках официального визита в Турцию министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов посетил турецкую компанию «Baykar Makina», которая производит беспилотные летательные аппараты (БПЛА), говорится в субботу в сообщении минобороны Азербайджана.

Встретившись с руководством предприятия, министр обороны обсудил вопросы военно-технического сотрудничества и осмотрел производимую турецкой компанией продукцию военного назначения.

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