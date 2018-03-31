В Губе прошла республиканская научная конференция, посвященная 100-летию геноцида азербайджанцев (версия 2)

31 марта 2018 14:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В пятницу в зале Губинского мемориального комплекса геноцида состоялась республиканская научная конференция, посвященная столетию геноцида азербайджанцев 1918 года. Конференция на тему «Уроки геноцидов» началась с показа фильма «Губинский геноцид».

Выступивший на конференции в Губинском мемориальном комплексе помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов отметил, что все еще продолжаются такие преступления, как геноцид, причина этого – двойные стандарты и несвоевременная реакция на это ведущих государств.

Напомнив о подписании Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 18 января 2018 года распоряжения «О 100-летии геноцида азербайджанцев 1918 года», Али Гасанов отметил, что согласно распоряжению, был утвержден «План мероприятий в связи со 100-летием годовщины геноцида азербайджанцев 1918 года».

Помощник Президента по общественно-политическим вопросам подчеркнул, что сохранение захоронения, обнаруженного в 2007-м году в городе Губа, всегда находилось в центре внимания главы государства.

«По поручению главы государства руководитель Администрации Президента Рамиз Мехтиев 5 июня 2017 года подписал распоряжение «О некоторых вопросах, связанных с Губинским мемориальным комплексом геноцида». Согласно распоряжению, с целью исследования текущей ситуации в комплексе и предотвращения процессов разрушения была создана комиссия. Комиссия пришла к выводу, что ускорение процесса разложения человеческих останков и активизация оползней, усложняет сохранение захоронения в том же виде. Поэтому было признано целесообразным, захоронить человеческие останки в соответствие с традициями и обычаями, установить памятную доску, и при необходимости создать условия для раскопок с целью проведения в дальнейшем исторических исследований, и об этом было доложено руководству страны. Уже с учетом предложений комиссии, жертвы геноцида были захоронены, и над захоронением установлена мемориальная доска», - сказал Али Гасанов.

Новость обновляется

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Губе прошла республиканская научная конференция, посвященная 100-летию геноцида азербайджанцев (ФОТО)
Политика 12:56
Али Гасанов: Цель антиазербайджанских сил – создать противостояние и нарушить стабильность в стране (ФОТО)
Политика 30 марта 11:54
Али Гасанов: Обеспечивать свою комфортную жизнь, ругая Азербайджан, значит потерять человеческий облик
Политика 21 марта 16:14
Али Гасанов: СМИ должны быть внимательными, чтобы не нарушать требования Избирательного кодекса (ФОТО)
Политика 19 марта 13:08
Али Гасанов: Азербайджан успешно завершит 2018 год (ФОТО)
Политика 17 марта 15:51
Али Гасанов: Корни армянского сепаратизма находятся не внутри, а вовне
Политика 15 марта 21:05
Али Гасанов: Если каждому народу будет предоставлено право на самоопределение, то этнический сепаратизм станет непреодолимым процессом в мире
Политика 15 марта 18:51
В Баку отметили 15-летний юбилей Совета печати Азербайджана (ФОТО)
Политика 14 марта 20:40
Али Гасанов: Потеря чувства патриотизма - страшная национальная трагедия
Политика 14 марта 19:27
Али Гасанов: Представители партий с неизвестными источниками финансирования не имеют права критиковать и обвинять кого-либо
Политика 10 марта 14:16
Али Гасанов: Сбежавших из Азербайджана лиц настраивают против страны
Политика 10 марта 13:52
Али Гасанов: Никто и никогда не сможет победить азербайджанское государство
Политика 10 марта 11:22
Али Гасанов: Азербайджан налаживает мост между Израилем и мусульманским миром
Политика 5 марта 10:44
Али Гасанов: Главная задача диаспоры - донести до мирового сообщества правду об Азербайджане
Политика 27 февраля 18:08
Али Гасанов: Азербайджан намерен начать правовые процедуры против организаторов и исполнителей кампании по дискредитации страны
Политика 14 февраля 14:51
Али Гасанов: Распоряжение о проведении внеочередных президентских выборов полностью соответствует Конституции и законодательству Азербайджана
Политика 5 февраля 16:42
Али Гасанов: Внеочередные президентские выборы в Азербайджане ставят задачи перед профсоюзами
Политика 5 февраля 12:18
В Азербайджане в прошлом году новыми квартирами обеспечены более 12 тыс. вынужденных переселенцев
Общество 31 января 19:14