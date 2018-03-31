В Губе прошла республиканская научная конференция, посвященная 100-летию геноцида азербайджанцев (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В пятницу в зале Губинского мемориального комплекса геноцида состоялась республиканская научная конференция, посвященная столетию геноцида азербайджанцев 1918 года. Конференция на тему «Уроки геноцидов» началась с показа фильма «Губинский геноцид».

Выступивший на конференции в Губинском мемориальном комплексе помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов отметил, что все еще продолжаются такие преступления, как геноцид, причина этого – двойные стандарты и несвоевременная реакция на это ведущих государств.

Напомнив о подписании Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 18 января 2018 года распоряжения «О 100-летии геноцида азербайджанцев 1918 года», Али Гасанов отметил, что согласно распоряжению, был утвержден «План мероприятий в связи со 100-летием годовщины геноцида азербайджанцев 1918 года».

Помощник Президента по общественно-политическим вопросам подчеркнул, что сохранение захоронения, обнаруженного в 2007-м году в городе Губа, всегда находилось в центре внимания главы государства.

«По поручению главы государства руководитель Администрации Президента Рамиз Мехтиев 5 июня 2017 года подписал распоряжение «О некоторых вопросах, связанных с Губинским мемориальным комплексом геноцида». Согласно распоряжению, с целью исследования текущей ситуации в комплексе и предотвращения процессов разрушения была создана комиссия. Комиссия пришла к выводу, что ускорение процесса разложения человеческих останков и активизация оползней, усложняет сохранение захоронения в том же виде. Поэтому было признано целесообразным, захоронить человеческие останки в соответствие с традициями и обычаями, установить памятную доску, и при необходимости создать условия для раскопок с целью проведения в дальнейшем исторических исследований, и об этом было доложено руководству страны. Уже с учетом предложений комиссии, жертвы геноцида были захоронены, и над захоронением установлена мемориальная доска», - сказал Али Гасанов.

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