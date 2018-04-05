Президент Ильхам Алиев: Азербайджан смог превратиться в евразийский транспортный узел

5 апреля 2018 18:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан, который не имеет доступа к международным рынкам и выхода к морю, смог превратитьсяв евразийский транспортный узел.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, выступая в четверг в Баку на промежуточной министерской конференции глав МИД в рамках Движения неприсоединения, посвященной теме "Поддержание международного мира и безопасности во имя устойчивого развития".

«Страна играет важную роль в соединении континентов, создании платформы для взаимовыгодного сотрудничества», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства также отметил усилия Азербайджана по созданию железнодорожного сообщения между континентами.

«Сегодня железнодорожный коридор Восток-Запад уже функционирует благодаря усилиям нашей страны и наших соседей. Мы реализуем это вместе с нашими соседями, потому что для обеспечения взаимосвязи нам необходимы хорошие отношения с соседями и со странами региона. Поэтому коридор Восток-Запад является реальностью. В октябре прошлого года он был запущен в Баку. Этот коридор позволяет сэкономить как минимум две недели при перевозке грузов из Азии в Европу и из Европы в Азию. Это была только часть наших усилий», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Как отметил глава государства, другим важным проектом является коридор Север-Юг, реализация которого также была обусловлена усилиями стран региона.

«Это тоже становится реальностью. Азербайджан вкладывает значительные средства в создание этих коридоров и является активным участником коридоров Восток-Запад и Север-Юг. Нам удалось превратить Азербайджан, который не имеет доступа к международным рынкам и выхода к морю, в евразийский транспортный узел. Сейчас мы работаем над другим проектом - коридором Юг-Запад, который позволит поставлять товары из Азии в южную и центральную Европу», - сказал Президент Ильхам Алиев.

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Azernews Newspaper
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