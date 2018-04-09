Азербайджан намерен поднять на новый уровень сотрудничество с ШОС

9 апреля 2018 18:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан намерен поднять на новый уровень сотрудничество с Шанхайской организацией сотрудничества.

Об этом в понедельник во время встречи с делегацией во главе с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества Рашидом Алимовым сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, говорится в сообщении МИД.

Генсек организации выразил благодарность за условия, созданные для наблюдения за президентскими выборами в Азербайджане, отметил проведенные в связи с этим плодотворные встречи, непосредственное ознакомление с предвыборной средой и необходимые подготовительные меры для наблюдения за выборами.

Алимов сказал, что Азербайджан является партнером по диалогу Шанхайской организации сотрудничества, и положительно оценил активное участие Азербайджана в проводимых в рамках организации культурных и общественных мероприятиях.

Поблагодарив Алимова за поддержку, оказанную в развитии связей между Шанхайской организации сотрудничества и Азербайджаном, Мамедъяров подчеркнул, что Азербайджан намерен расширить и поднять на качественно новый уровень сотрудничество с организацией.

Глава МИД Азербайджана, отметив наличие дружественных связей и связей сотрудничества Азербайджана со странами-членами ШОС на двустороннем уровне, отметил, что проекты транспортных коридоров Восток-Запад, Север-Юг и Юг-Запад, реализуемых при участии Азербайджана, открывают широкие возможности для сотрудничества в рамках ШОС.

В ходе встречи также был затронут вопрос о повышении информированности общественности Азербайджана о ШОС и реализации проектов общественно-дипломатической направленности.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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