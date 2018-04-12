Эрдоган поздравил Ильхама Алиева с уверенной победой на президентских выборах

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает в среду пресс-служба главы Азербайджанского государства.
Президент Турции поздравил Ильхама Алиева с уверенной победой на президентских выборах, пожелал новых успехов в президентской деятельности на благо азербайджанского народа.
Глава Азербайджанского государства выразил признательность за проявленное внимание и поздравление.
Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган выразили уверенность, что отношения дружбы и братства между странами и впредь будут развиваться во всех областях.
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