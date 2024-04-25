Индекс потребительских цен Ирана упал на 4,8%

БАКУ /Trend/ - Индекс цен производителей (PPI), который отражает оптовую инфляцию, сократился с 40,7% в марте 2023 года до 24,5% к концу марта 2024 года, что составляет падение на 16,5%, передает Trend.

Индекс потребительских цен (ИПЦ), отражающий уровень инфляции на основе цен, уплаченных потребителями, также снизился на 4,8% с 37,3% в марте 2023 года до 32,6% в марте 2024 года.

Февральские данные от Статистического центра Ирана (SCI) показали, что средний уровень инфляции за двенадцать месяцев, закончившихся 20 января, снизился на 1,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 42,5%.

Центр также оценил точечный уровень инфляции в стране на уровне 35,8% в 10-м иранском календарном месяце, что означает увеличение расходов семей на 35,8% на приобретение того же набора товаров и услуг по сравнению с предыдущим годом.

Международный валютный фонд (МВФ) предсказал в июльском отчете об экономических перспективах, что инфляция в Иране, которая составила 49% в 2022 году, снизиться до 30% в 2024 году.