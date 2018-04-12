ТюркПА и Тюркский совет высоко оценили президентские выборы в Азербайджане

12 апреля 2018 15:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президентские выборы в Азербайджане прошли открыто, прозрачно и в соответствии с национальным и международным законодательством.

Об этом говорится в совместном заявлении Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА) и Совета сотрудничества тюркоязычных стран по итогам выборов в Азербайджане.

В заявлении отмечается, что в Азербайджане были приняты все необходимые меры для обеспечения свободного волеизъявления азербайджанского народа на президентских выборах, в том числе для людей с ограниченными физическими возможностями.

Кроме того, подчеркивается, что для международных и местных наблюдателей были созданы все условия для наблюдения за выборами.

Напомним, что в среду в Азербайджане прошли президентские выборы. В президентских выборах приняли участие восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов были выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат был выдвинут инициативной группой.

По итогам обработки 99,9 процента бюллетеней, действующий глава государства, председатель партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев набрал на президентских выборах 86,03 процента голосов избирателей.

В день голосования в республике действовали 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

За выборами наблюдали 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателей.

В Азербайджане 5 332 817 человек обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента - мужчины. Всего в стране проголосовали 3 962 123 избирателей.

(Авторы: Илькин Шафиев, Азад Гасанли)

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