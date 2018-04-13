Помощник миссии БДИПЧ: Заключение по выборам в Азербайджане наблюдателей Бюро было подготовлено заранее

БАКУ /Trend/ - Общественность Азербайджана и представители СМИ выразили справедливый протест в связи с предвзятым отчетом, подготовленным по президентским выборам наблюдательной миссией БДИПЧ ОБСЕ.

Об этом на пресс-конференции в пятницу сказал помощник по политическим вопросам наблюдательной миссии Бюро Вугар Ахмедов.

Была надежда, сказал Ахмедов, что после этого протеста БДИПЧ изменит свое решение, но оно не отказалось от своего предвзятого мнения.

«Вместе с представителями БДИПЧ мы провели наблюдения и до выборов, и в день выборов, убедились, что для всех кандидатов созданы одинаковые условия. Но, к сожалению, миссия БДИПЧ выступила с заявлением о якобы серьезных нарушениях. Это заявление было заранее подготовлено и передано им. К сожалению, такое заявление делает миссия, в которой я участвую. Считаю, что на то были причины», - сказал Ахмедов.

По его словам, в подготовке этого предвзятого отчета активно участвовал заместитель руководителя миссии БДИПЧ Стефан Краузе.

«Я общался с ним и сказал, что в отчете нет ничего о наших встречах, но увидел, что он настроен к Азербайджану негативно. Я говорил и с другим членом миссии Эголом Тильпуновым, который сказал, что о том, что будут нарушения, было известно заранее. Я спросил: откуда вы знаете, что будут нарушения? Он сказал, что «у меня заранее есть информация, и отчет у нас уже готов». Затем добавил, что Стефан Краузе уже подготовил отчет, который будет обнародован на следующий день после выборов. Я вновь спросил: выборы еще не проведены, а у вас уже отчет готов? Как это может быть? Он ответил, что Краузе и раньше бывал в Азербайджане и все сам знает. Все это говорит о том, что эти лица, независимо от того, что они видят, будут представлять предвзятый отчет, и, к сожалению, так и случилось», - сказал Ахмедов.

Он подчеркнул, что у этих лиц никогда не было положительного мнения об Азербайджане.

«Во время пребывания в Азербайджане эти лица создавали видимость, а не занимались возложенной на них работой. По их словам, ничего хорошего в Азербайджане нет. То есть, столь предвзятый, односторонний подход основан на их собственном представлении. Азербайджанское правительство создало для них все условия, но они не захотели видеть эти положительные шаги. Я лично ознакомил их с положительной работой, рассказал о новшествах, внесенных в законодательство, но они не порадовались услышанному. Это антиазербайджанские силы, которые хотят слышать только негативное об Азербайджане. Они тесно общались со своими приспешниками - Хадиджей Исмаил, Эмином Милли и другими, и в подготовке этого отчета была их большая роль. Очень жаль, что этой миссией руководят такие люди. Они настроены к Азербайджану предвзято. Не выдержав этого, я написал руководителю миссии письмо с протестом и покинул ее. Надеюсь, что через два месяца в заключительном отчете БДИПЧ ОБСЕ будет уделено место и положительным факторам. Я намерен написать письмо протеста и руководству БДИПЧ, и в другие структуры ОБСЕ», - сказал Ахмедов.

Напомним, что в конце вчерашней пресс-конференции миссия БДИПЧ ОБСЕ, озвучившая мнение, не отражающее действительность по президентским выборам, заявила, что обнародует заключительный отчет в течение двух месяцев.

11 апреля в Азербайджане состоялись президентские выборы.

В президентских выборах приняли участие восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов были выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат был выдвинут инициативной группой.

По итогам обработки 99,9 процента бюллетеней действующий глава государства, председатель партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев набрал на президентских выборах 86,03 процента голосов избирателей.

В день голосования в республике действовали 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

За выборами наблюдали 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателей.

В течение дня за процессом голосования можно было наблюдать на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Веб-камеры были установлены на тысяче избирательных участков в 119 избирательных округах.

В Азербайджане 5 332 817 человек обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента - мужчины. Всего в Азербайджане проголосовали 3 962 123 избирателя.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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