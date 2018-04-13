The Economist: Граждане Азербайджана благодарны Президенту Ильхаму Алиеву за повышение уровня жизни и политическую стабильность

13 апреля 2018 18:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Всемирно известное издание The Economist посвятило статью убедительной победе Ильхама Алиева на президентских выборах в Азербайджане.

Действующий Президент Азербайджана, председатель партии “Ени Азербайджан” Ильхам Алиев 11 апреля одержал убедительную победу на президентских выборах, набрав по итогам обработки 99,9 процента бюллетеней 86,03 процента голосов избирателей.

В статье подчеркивается, что граждане Азербайджана благодарны Президенту Ильхаму Алиеву за повышение уровня жизни и политическую стабильность в этой нестабильной части мира. Издание также указывает, что гражданам страны нравится жесткая позиция Президента Ильхама Алиева в отношении Армении, оккупировавшей принадлежащий Азербайджану Нагорный Карабах.

The Economist также затронул ряд экономических достижений Президента Ильхама Алиева. Так, отмечается, что в 2000-х годах экономика Азербайджана росла в среднем на 13 процентов в год, что сделало экономику страны самой быстрорастущей в мире, а уровень бедности в стране сократился с 50 процентов в 2000 году до пяти процентов.

Тем не менее, издание пишет, что устойчивую модель экономики нельзя построить только на углеводородах, поэтому Президент Ильхам Алиев хочет превратить Азербайджан в транзитный хаб на новом Шелковом пути.

“Открытие новой железной дороги в октябре прошлого года, связывающей Баку и турецкий Карс с Балканами означает, что кратчайший путь между Китаем и Европой теперь проходит через Азербайджан”, - отмечается в статье.

В данном контексте The Economist указывает на то, что только в 2016 году товарооборот между Китаем и ЕС достиг 560 миллиардов долларов, а 90 процентов всех торговых операций проходит по морю, что вдвое удлиняет путь.

The Economist также рассказывает и о другом международном транспортным проекте, в реализации которого Азербайджан участвует: “Транспортный коридор “Север-Юг” вскоре свяжет Мумбаи [Индия] и Москву [Россия] железной дорогой, проходящей через Азербайджан”.

(Автор: Азад Гасанли)

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