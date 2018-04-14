Видеоролик с концерта по случаю убедительной победы Президента Ильхама Алиева на выборах

БАКУ /Trend/ - По случаю убедительной победы Ильхама Алиева на проведенных в Азербайджане президентских выборах накануне в парке перед Центром Гейдара Алиева была организована грандиозная концертная программа.

В мероприятии приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи.

Baku Media Center, проводивший съемку этого грандиозного концерта, подготовил минутный видеоролик, в который вошли самые яркие моменты празднества. Trend представляет читателям данный видеоролик.

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