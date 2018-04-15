Выборы Президента в Азербайджане прошли в соответствии с требованиями законодательства -ЦИК

15 апреля 2018 11:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/- Кандидаты, принимавшие участие в президентских выборах в Азербайджане, связавшись со мной [с главой ЦИК] по телефону, заявили об удовлетворенности организацией выборов.

Об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов в воскресенье на заседании ЦИК, посвящённом итогам выборов.

По его словам, эти выборы стали одной из самых успешных страниц в истории Азербайджана.

Он подчеркнул, что выборы проведены в соответствии с требованиями законодательства республики.

Председатель ЦИК отметил, что выборы вызвали огромный интерес как у азербайджанских избирателей, так и у международных организаций.

По его словам, местные и зарубежные наблюдатели высоко оценили организацию выборов.

«Могу даже сказать, что выборы, проведенные в Азербайджане, могут служить примером для всего мира»,-сказал Панахов.

Согласно требованиям Избирательного кодекса АР, ЦИК примет решение о представлении протокала по итогам выборов вместе с соответсующими документами в Конституционный суд Азербайджана.

По предварительным данным, действующий глава государства, председатель партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев набрал на президентских выборах в Азербайджане 86,03 процента голосов избирателей по итогам обработки 99,9 процента бюллетеней.

Председатель "Партии Единого народного фронта Азербайджана (ПЕНФА) Гудрат Гасангулиев набрал в ходе голосования на выборах 3,02 процента, самовыдвиженец Захид Орудж – 3,11 процента, председатель Демократической партии Азербайджана Сардар Джалалоглу – 3,03 процента, председатель партии "Современный Мусават" Хафиз Гаджиев – 1,52 процента, председатель Социал-демократической партии Азербайджана Араз Ализаде – 1,38 процента, председатель Партии национального возрождения Фарадж Гулиев – 1,17 процента, кандидат от инициативной группы фронтистов Рази Нуруллаев – 0,74 процента голосов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Абдулрахман Юсубов)

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