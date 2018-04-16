Президент Ильхам Алиев наградил Рамиза Мехтиева орденом «Шохрат» (ФОТО)

16 апреля 2018 12:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник поздравил руководителя Администрации Президента Рамиза Мехтиева с юбилеем, наградил его орденом «Шохрат» за плодотворную деятельность в укреплении государственности в Азербайджане и большие заслуги в развитии науки.

Рамиз Мехтиев выразил признательность главе государства за награду и высокую оценку, данную его деятельности. Он подчеркнул исключительные заслуги Президента Ильхама Алиева в дальнейшем укреплении современной азербайджанской государственности, основа которой была заложена великим лидером Гейдаром Алиевым, и отметил, что именно под руководством главы государства в Азербайджане достигнуты очень высокие результаты во всех сферах. Рамиз Мехтиев еще раз выразил признательность главе государства.

Новость обновляется

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В адрес Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления в связи с победой на президентских выборах
Политика 00:26
Началось заседание ЦИК по итогам выборов Президента Азербайджана
Политика 15 апреля 11:24
В адрес Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления в связи с победой на президентских выборах
Политика 15 апреля 01:34
Вышла в свет 54-я книга многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель»
Политика 14 апреля 18:41
Георгий Пырванов: Связи между Болгарией и Азербайджаном развиваются во имя интересов наших народов
Политика 14 апреля 17:00
Учредитель и исполнительный председатель ВЭФ поздравил Президента Ильхама Алиева
Политика 14 апреля 15:21
Бакир Изетбегович: Босния и Герцеговина внесет вклад в углубление сотрудничества и реализацию совместных с Азербайджаном проектов
Политика 14 апреля 15:00
Раймондс Вейонис: Латвия привержена укреплению сотрудничества с Азербайджаном и в дальнейшем
Политика 14 апреля 14:59
Видеоролик с концерта по случаю убедительной победы Президента Ильхама Алиева на выборах
Политика 14 апреля 12:31
Росбалт: За время президентства Ильхама Алиева Азербайджан добился впечатляющих экономических успехов
Политика 14 апреля 12:09
Президент и генсек Европейского олимпийского комитета поздравили Президента Ильхама Алиева
Политика 14 апреля 11:48
Генсек СЕ поздравил Президента Ильхама Алиева
Политика 14 апреля 11:16
На имя Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления в связи с победой на президентских выборах
Политика 14 апреля 03:14
У азербайджанского народа нет другой альтернативы, кроме Президента Ильхама Алиева - международный аналитик
Политика 13 апреля 19:48
Только народ Азербайджана может оценить успехи и достижения Президента Ильхама Алиева – Юрий Бочаров (ВИДЕО)
Точка зрения 13 апреля 19:16
Президенты Афганистана и Азербайджана провели телефонный разговор
Политика 13 апреля 18:13
The Economist: Граждане Азербайджана благодарны Президенту Ильхаму Алиеву за повышение уровня жизни и политическую стабильность
Политика 13 апреля 18:01
Азербайджанский избиратель не видит альтернативы Президенту Ильхаму Алиеву - российская газета
Политика 13 апреля 17:13