Президент Ильхам Алиев наградил Рамиза Мехтиева орденом «Шохрат» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник поздравил руководителя Администрации Президента Рамиза Мехтиева с юбилеем, наградил его орденом «Шохрат» за плодотворную деятельность в укреплении государственности в Азербайджане и большие заслуги в развитии науки.

Рамиз Мехтиев выразил признательность главе государства за награду и высокую оценку, данную его деятельности. Он подчеркнул исключительные заслуги Президента Ильхама Алиева в дальнейшем укреплении современной азербайджанской государственности, основа которой была заложена великим лидером Гейдаром Алиевым, и отметил, что именно под руководством главы государства в Азербайджане достигнуты очень высокие результаты во всех сферах. Рамиз Мехтиев еще раз выразил признательность главе государства.

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