Конституционный суд утвердил результаты президентских выборов, Ильхам Алиев объявлен Президентом Азербайджана (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Во вторник Пленум Конституционного суда утвердил протокол Центральной избирательной комиссии (ЦИК) об итогах президентских выборов, состоявшихся в Азербайджане 11 апреля 2018 года, и результаты выборов.

Они были утверждены после оглашения председателем Конституционного суда Фархадом Абдуллаевым результатов президентских выборов.

Абдуллаев отметил, что в соответствии с законодательством Ильхам Гейдар оглу Алиев считается избранным Президентом Азербайджана. "Решение окончательное и обжалованию не подлежит", - сказал председатель КС.

Объявляя решение, Абдуллаев подчеркнул, что Пленум Конституционного суда при участии заинтересованных сторон и согласно Конституции Азербайджана обобщил и проверил информацию в поступившем протоколе.

"Протокол ЦИК по результатам президентских выборов соответствует положениям Избирательного кодекса. Президент Ильхам Алиев, набравший 86,02 процента голосов избирателей, объявлен Президентом Азербайджана", - сказал Абдуллаев.

После объявления решения заседание завершилось исполнением Государственного гимна Азербайджана.

Отметим, что 11 апреля в Азербайджане состоялись президентские выборы.

Согласно итоговым результатам выборов, действующий глава государства, председатель правящей партии «Ени Азербайджан» Ильхам Алиев набрал 86,02 процента голосов избирателей.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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