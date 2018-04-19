Николас Мадуро: Венесуэла одобряет проведение выборов в Азербайджане на высоком уровне

БАКУ /Trend/ - Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"От имени народа и правительства Венесуэлы передаю самые искренние поздравления братскому народу Азербайджанской Республики по случаю успешного проведения президентских выборов 11 апреля.

Правительство Боливарианской Республики Венесуэла высоко оценивает существующую в Азербайджане избирательную систему и одобряет проведение этого процесса на высоком уровне в условиях уважения, мира, гармонии и высокой активности избирателей. Bсе это гарантирует полное использование нашими народами своих прав на самоопределение и суверенитет для выбор правительств и формы управления страной.

Правительство Боливарианской Республики Венесуэла поздравляет Его превосходительство господина Ильхама Алиева с переизбранием Президентом Азербайджанской Республики и выражает намерение и дальше укреплять и развивать дружественные отношения между нашими странами как в рамках двустороннего сотрудничества, так и в формате «тройки» Движения неприсоединения, в которую входят и наши страны, во имя создания многополярного и многоцентрового мира с более равноправными, справедливыми и гуманными условиями для наших народов", - говорится в поздравлении.

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