Акции протеста в Армении против Саргсяна были ожидаемыми - депутат

БАКУ /Trend/ - Проведение акций протеста в Армении против Сержа Саргсяна было ожидаемым, сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Таир Керимли.

По его словам, было ожидаемо, что армянское общество, желающее избавиться от т.н. "карабахского клана" во главе с Саргсяном, начнет действовать.

"17 депутатов в армянском парламенте проголосовали против Саргсяна. Это тоже очень важный момент. Думаю, что данный процесс будет продолжаться, общество не смирится с этим. В ходе акции были раненые и задержанные. Участия в этой акции 100 тысяч человек вполне достаточно, чтобы решить судьбу правительства. В ней участвовали и молодежь, студенты", - сказал депутат.

Он считает, что в ближайшее время эти события будут иметь последствия.

Отметим, что с 13 апреля в Ереване во главе с депутатом-оппозиционером Николом Пашиняном проходит акция протеста против избрания Саргсяна премьер-министром. В ходе акции произошли столкновения между полицией и участниками, есть задержанные.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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