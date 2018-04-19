Председатель Молодежного Форума ОИС: Попытки политизации молодежной политики недопустимы (ФОТО)

19 апреля 2018 14:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Попытки политизации молодежной политики недопустимы. Об этом сказал председатель Молодежного Форума Организации исламского сотрудничества (ОИС) Эльшад Искендеров, выступая в четверг в Баку на 4-й конференции министров молодежи и спорта стран-членов ОИС.

Он отметил недопустимость переноса напряженности, существующей во взаимоотношениях между странами ОИС и внутренней политике этих стран, в молодежную политику. Совместная молодежная политика находится в центре интересов всех этих стран, подчеркнул председатель Форума.

Искендеров добавил, что для решения существующих в этой сфере проблем подготовка и реализация молодежной политики должны быть выведены из повестки внешней политики, и находиться в компетенции министерств молодежи и спорта.

Отметив необходимость повышения значимости конференции министров молодежи и спорта стран-членов ОИС, Искендеров выразил уверенность в том, что ее проведение в Азербайджане, который поддерживает дружеские и партнерские отношения со всеми мусульманскими странами, станет важным вкладом в укрепление солидарности.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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