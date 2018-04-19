ПА ОБСЕ придает важное значение сотрудничеству с Азербайджаном – представитель организации

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является важной для ПА ОБСЕ страной, и организация придает важное значение сотрудничеству с ней.

Об этом в четверг в ходе очередного заседания Постоянного совета ОБСЕ сказал представитель парламентской ассамблеи ОБСЕ, сообщили в четверг Trend в МИД Азербайджана.

В ходе заседания было озвучено заявление постоянного представительства Азербайджана при ОБСЕ в связи с президентскими выборами в стране, состоявшимися 11 апреля.

В заявлении отмечается, что выборы в стране прошли в свободных, демократичных, справедливых и прозрачных условиях, при высокой активности избирателей (74,3 процента), что является показателем доверия избирателей к избирательному процессу.

Было отмечено, что официальные результаты совпадают с данными exit-poll, а также опросов, проведенных до и в день выборов со стороны влиятельных международных организаций, что свидетельствует о том, что результаты выборов отражают волю и мысли азербайджанского народа.

Несмотря на это, как отмечается в заявлении постоянного представительства, наблюдательная миссия, состоящая из представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, Парламентской ассамблеи ОБСЕ и Парламенсткой ассамблеи Совета Европы, выступила с подготовленным предварительно на основе субъективных, предвзятых претензий и отражающих несправедливую позицию отчетом, что вызывает большое сожаление.

Постоянное представителство Азербадйжана при ОБСЕ отмечает, что отражение в упомянутом отчете многочисленных противоречивых моментов и необоснованных утверждений, в целом, ставит под сомнение объективность и профессионализм миссии.

Представители США, ЕС, Казахстана, России, Грузии, Турции, Беларуси, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана, выступив на заседании, поделились мыслями о президентских выборах в Азербайджане, а также подтвердили решимость к еще большему развитию сотрудничества с новоизбранным Президентом страны и азербайджанским народом.

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