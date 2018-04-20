Президент Ильхам Алиев распорядился о выплате единовременной материальной помощи участникам Второй мировой войны

20 апреля 2018 19:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о выплате единовременной материальной помощи участникам Второй мировой войны 1941-1945 годов, вдовам погибших во Второй мировой войне или скончавшихся впоследствии бойцов, а также лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу.

В распоряжении говорится, что участникам Второй мировой войны 1941 - 1945 годов будет предоставлена единовременная материальная помощь в размере 1000 манатов, вдовам погибших во Второй мировой войне или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в тот период, сотрудникам специальных соединений, выполнявших задания в интересах армии и флота в тылу сражавшихся фронтов в годы Второй мировой войны или в оперативных зонах сражавшихся флотов, лицам, награжденным соответствующими медалями и нагрудными знаками за оборону Ленинграда в период Второй мировой войны, а также участникам блокады Ленинграда - в размере 500 манатов.

С целью выполнения этого распоряжения из предусмотренного в государственном бюджете на 2018 год резервного фонда Президента Азербайджана будет выделено 5,9 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить перечисление этих средств на специальный счет министерства труда и социальной защиты населения; министерству труда и социальной защиты населения поручено обеспечить выплату единовременной материальной помощи лицам, указанным в распоряжении; Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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