Администрация президента: Азербайджан был и остается самым надежным стратегическим партнером Турции

БАКУ /Trend/ - Азербайджан был и остается самым надежным стратегическим партнером Турции, сказали Тrend в среду в администрации президента Турции.

Было отмечено, что сегодня отношения Азербайджана и Турции находятся на высоком уровне и развиваются во всех сферах.

«Турция и Азербайджан смогли направить весь свой потенциал на развитие региона», - сказали в администрации президента Турции.

Также было подчеркнуто, что Азербайджан и Турцию связывают не только исторические корни, но и важные экономические и энергетические проекты.

«Турция поддерживает Азербайджан во всех сферах и также всегда ощущает аналогичную поддержку Азербайджана», - сказали в Администрации президента Турции.

Было отмечено, что укрепление отношений с Азербайджаном во всех сферах, а также с другими тюркоязычными странами является одним из приоритетов для Турции.

Отметим, что Турция участвует в большинстве крупномасштабных проектов, осуществляемых Азербайджаном в регионе. Среди них можно назвать проекты трубопроводов Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум. Турция и Азербайджан продемонстрировали свое лидерство при подписании в 2012 году в Стамбуле соглашения по проекту Трансанатолийского газопровода (TANAP), являющегося одной из важных составляющих проекта "Южный газовый коридор", который позволит поставлять азербайджанский газ на мировой рынок. Уже летом газ по Трансанатолийскому трубопроводу начнет поступать сначала в Турцию, а затем в 2020 году по Трансадриатическому газопроводу в Европу.

Другим масштабным проектом века является железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, которая обеспечит более активное экономическое и торговое сотрудничество между Анкарой и Баку с привлечением большого потока товаров из стран Центральной Азии в Европу. С запуском железной дороги в ноябре 2017 года время на перевозку грузов сократилось почти вдвое - на 12-15 дней. Как известно, на данном этапе крупнейший грузооборот осуществляется между Европой и Китаем. До введения в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, процесс осуществлялся посредством морских путей, и в среднем на это требовалось 25-30 дней.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Турцией в 2017 году составил 2,64 миллиарда долларов, из которых на экспорт в эту страну пришлось 1,37 миллиарда долларов. Товарооборот между двумя странами в 2017 году вырос на 14,8 процента. В первом квартале текущего года азербайджано-турецкий торговый оборот составил 573,1 миллиона долларов (рост за год на 3,7 процента).

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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