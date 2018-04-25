Президент Ильхам Алиев: Азербайджано-турецкие связи уже имеют региональное значение и очень успешно влияют на процессы, происходящие в мировом масштабе

БАКУ /Trend/ - Азербайджано-турецкие связи уже имеют региональное значение и очень успешно влияют на процессы, происходящие в мировом масштабе.

Об этом в среду во время выступления на VII заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства поблагодарил за гостеприимство, оказанное ему и делегации.

«Я очень удовлетворен тем, что вновь нахожусь в братской стране. Как Вы отметили, это мой первый зарубежный визит после президентских выборов. Первое поздравление в связи с победой, одержанной мною на президентских выборах, также поступило от моего дорогого друга Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана. Это поздравление еще раз свидетельствует о том, что Турция и Азербайджан являются самыми близкими друг другу странами, союзниками»,-сказал Президент Ильхам Алиев.

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