Президент Ильхам Алиев: Азербайджано-турецкие связи уже имеют региональное значение и очень успешно влияют на процессы, происходящие в мировом масштабе

25 апреля 2018 20:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджано-турецкие связи уже имеют региональное значение и очень успешно влияют на процессы, происходящие в мировом масштабе.

Об этом в среду во время выступления на VII заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства поблагодарил за гостеприимство, оказанное ему и делегации.

«Я очень удовлетворен тем, что вновь нахожусь в братской стране. Как Вы отметили, это мой первый зарубежный визит после президентских выборов. Первое поздравление в связи с победой, одержанной мною на президентских выборах, также поступило от моего дорогого друга Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана. Это поздравление еще раз свидетельствует о том, что Турция и Азербайджан являются самыми близкими друг другу странами, союзниками»,-сказал Президент Ильхам Алиев.

Новость обновляется

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
ОБСЕ привержена поддержке усилий по мирному решению нагорно-карабахского конфликта - генсек
Политика 20:34
Президент Ильхам Алиев: Совместные проекты Азербайджана и Турции укрепляют региональное сотрудничество и обеспечивают стабильность в регионе
Политика 18:14
Завершился официальный визит Президента Ильхама Алиева в Турцию (ФОТО)
Политика 18:08
От имени Президента Турции был дан официальный обед в честь Президента Азербайджана (ФОТО)
Политика 18:06
Президент Ильхам Алиев: Сильный Азербайджан может на любом языке говорить со слабой Арменией
Политика 17:31
Президент Ильхам Алиев: Турция и Азербайджан - самые близкие друг другу страны в мире, самые близкие союзники (ФОТО)
Политика 15:58
Подписаны азербайджано-турецкие документы (ФОТО)
Политика 15:47
Состоялось VII заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция (ФОТО)
Политика 15:16
Состоялась встреча один на один президентов Азербайджана и Турции (ФОТО)
Политика 14:03
В Анкаре состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева (ФОТО)
Политика 13:53
Президент Ильхам Алиев встретился с председателем Великого национального собрания Турции (ФОТО)
Политика 13:03
Президент Ильхам Алиев посетил мавзолей Мустафы Кемаля Ататюрка в Анкаре (ФОТО)
Политика 12:28
Состоялся совместный ужин президентов Азербайджана и Турции (ФОТО)
Политика 24 апреля 22:40
Азербайджан стал местом проведения международных соревнований по различным видам спорта - Европейский гимнастический союз
Политика 24 апреля 19:48
Президент Ильхам Алиев посетил памятник великому лидеру в парке Гейдара Алиева в Анкаре (ФОТО)
Политика 24 апреля 19:01
Испания продолжит усилия по дальнейшему углублению отношений с Азербайджаном - премьер
Политика 24 апреля 17:57
Гутерреш: ООН намерена продолжить тесное сотрудничество с Азербайджаном
Политика 24 апреля 17:52
Президент Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Турцию (ФОТО)
Политика 24 апреля 17:40