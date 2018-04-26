Начался визит Президента Ильхама Алиева в Великобританию (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По приглашению премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Терезы Мэй начался визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в эту страну.

В четверг Президент Ильхам Алиев встретился в Лондоне с генеральным исполнительным директором компании ВР Робертом Дадли.

На встрече состоялся обмен мнениями о работе, проводимой по проекту «Шах Дениз», а также открытии проекта TANAP в июне этого года. Было отмечено значение интенсификации работ, проводимых в рамках подписанного по структуре «Шафаг-Асиман» соглашения о долевом распределении добычи.

В ходе беседы было выражено удовлетворение нынешним уровнем сотрудничества, продолжающегося на протяжении многих лет между Азербайджаном и компанией ВР.

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