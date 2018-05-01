В Баку проходит конференция "Гейдар Алиев и национально-духовные ценности» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Во вторник при организации Государственного комитета по работе с религиозными структурами проходит конференция «Гейдар Алиев и национально-духовные ценности», посвященная 95-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

В конференции участвуют руководство Госкомитета, старший консультант отдела по межнациональным отношениям, мультикультурализму и религиозным вопросам Администрации Президента Азербайджана Джейхун Мамедов, заместители председателя Управления мусульман Кавказа (УМК) Салман Мусаев, Фуад Нуруллаев, Гемерханым Джавадлы, председатель религиозной общины горских евреев Баку Милих Евдаев, член Попечительского совета Фонда пропаганды духовных ценностей Бахруз Гулиев, председатель бакинской религиозной общины европейских евреев Александр Шаровский, председатель Албано-удинской религиозной общины Роберт Мобили, депутаты, религиозные деятели, и представители общественности.

Открывая конференцию вступительным словом, председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы отметил значимость темы. Он рассказал об исключительных заслугах общенационального лидера Гейдара Алиева в сохранении отношений, существующих между государством и религией, и национально-духовных ценностей.

(Автор: Ильхама Исабалаеа. Текст: Кямаля Сеидова)

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