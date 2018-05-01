Администрация Президента: Есть определенные круги, выступающие с предвзятой позиции против Азербайджана

1 мая 2018 14:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Наряду с экспертами, исследователями, которые действительно хотят пропагандировать Азербайджан, есть определенные круги, выступающие с предвзятой позиции против страны, люди, которые хотят использовать информацию в своих интересах. Об этом во вторник сказал заместитель заведующего отделом по общественно-политическим вопросам Администрации Президента Азербайджана Арастун Мехтиев.

По его словам, при обмене информацией мы должны стараться давать полную, объективную и широкую информацию об Азербайджане.

Насколько велика роль прессы в этом вопросе, настолько большая задача ложится и на ученых и исследователей Азербайджана, сказал Мехтиев.

Подчеркнув, что высокое социально-экономическое развитие, наблюдаемое в Азербайджане в последние годы, осуществляется в соответствии с интересами граждан страны, он добавил, что на недавно проведенных президентских выборах абсолютное большинство азербайджанских граждан проголосовало за Президента Ильхама Алиева.

Мехтиев сказал, что сегодня в стране можно наблюдать влияние проводимых коренных реформ, день ото дня укрепляющейся общественно-политической стабильности, социально-экономических изменений на настроение граждан.

Он отметил, что это привлекает и исследователей, интересующихся страной. «Проводимая в Азербайджане государственная политика связана со сформировавшейся в стране средой. Эксперт, который хочет изучить и оценить ту или иную сферу жизни Азербайджана, должен изучить суть государственной политики», - сказал Мехтиев.

Подчеркивая растущее внимание к Азербайджану, он добавил, что страна уже признана как центр нефтяных проектов и важных международных мероприятий. «Вся эта работа по развитию страны проводится по инициативе и под руководством Президента Азербайджана», - сказал Мехтиев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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