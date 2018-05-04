Состоялись первые трехсторонние политконсультации МИД Азербайджана, Турции и Украины

4 мая 2018 16:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку состоялись первые трехсторонние консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана, Турции и Украины, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Азербайджана, распространенном в пятницу.

В политических консультациях приняли участие заместители министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Украины Халаф Халафов, Умит Ярдым и Василий Бондарь.

На встрече был высоко оценен существующий уровень отношений между тремя странами. Также была выражена уверенность в том, что политические консультации в трехстороннем формате создадут новые возможности для сотрудничества и дальнейшего укрепления традиционной дружбы и сотрудничества между тремя странами.

Стороны выразили поддержку суверенитета и территориальной целостности стран в рамках международно признанных границ. Стороны также обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, сотрудничеству в рамках международных организаций, обсудили возможности сотрудничества в энергетической, торгово-экономической сферах, сферах образования, туризма, борьбы с терроризмом и других.

Была достигнута договоренность о регулярном проведении трехсторонних политических консультаций и продолжении сотрудничества в данном формате на высоком уровне.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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