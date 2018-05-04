Президент Ильхам Алиев: Азербайджан стал образцовой страной в мировом масштабе с точки зрения развития, стабильности, единства власти и народа (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан стал образцовой страной в мировом масштабе с точки зрения развития, стабильности, единства власти и народа.

Об этом Президент Ильхам Алиев сказал в пятницу на встрече с представителями общественности Хызынского района, принимая участие в церемонии по случаю завершения проекта «Реконструкция систем водоснабжения и создание канализационной сети в городе Хызы и поселке Алтыагадж».

Глава государства отметил, что сегодня в Хызынском районе очень знаменательный день.

«Мы отмечаем подачу питьевой воды в город Хызы. Сердечно поздравляю вас с этим прекрасным событием. В то же время решена и проблема воды в поселке Алтыагадж. Это очень хороший проект. Эти проекты еще раз показывают, что наша социальная политика дает прекрасные результаты, и социально направленные шаги будут продолжаться и в дальнейшем", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства сказал, что людей всегда беспокоила проблема питьевой воды в городе Хызы.

"Но теперь данный вопрос нашел свое решение. Завершением проекта по питьевой воде в Хызы мы, можно сказать, решаем проблему питьевой воды всех городов северной зоны. В предыдущий период мы отмечали открытие проекта по питьевой воде в городах Гусар. Губа, Шабран, Сиязань, сегодня же мы отмечаем открытие проекта питьевой воды в городе Хачмаз. То есть, проблемы в связи с питьевой водой в городах северной зоны нашли свое решение. По случаю этого прекрасного события я еще раз хочу вас поздравить. Хочу сказать, что в целом в нашей стране успешно реализуются социальные проекты. Нет никаких задержек в каком-либо социальном проекте. Даже в не столь простые предыдущие кризисные годы в полном масштабе были выполнены социальные проекты, в том числе в Хызы. Во время прошлого моего приезда здесь открылась центральная районная больница, которая является прекрасным современным зданием. В районе было построено около 10 школ, реализуются другие инфраструктурные проекты, газификация в Хызы достигла более 90 процентов. Можно сказать, что уже все населенные пункты обеспечены газом. Уверен, что в будущем газификация в Хызы достигнет 100 процентов. Нет никаких проблем с обеспечением электроэнергией. Наоборот, теперь Хызынский район будет обеспечивать нашу общую энергетическую систему электроэнергией в большом объеме. Уже начала свою работу ветряная электростанция "Ени Яшма", это можно увидеть, если идти по дороге. Закладываются сельские дороги. Сегодня мы отметим открытие одной из дорог. Как мне сообщили, 50 процентов сельских дорог реконструировано или капитально отремонтировано", - сказал глава государства.

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