Али Ахмедов: Сегодня Азербайджан успешно развивается на основе идей Гейдара Алиева

7 мая 2018 15:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Заслуги общенационального лидера Гейдара Алиева перед азербайджанским народом столь велики, что память о нем всегда в сердцах людей.

Об этом в понедельник на мероприятии, посвященном 95-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, сказал вице-премьер Азербайджана, зампредседателя - исполнительный секретарь партии «Ени Азербайджан» Али Ахмедов.

Али Ахмедов сказал, что влияние деятельности Гейдара Алиева ощущается в развитии различных отраслей Азербайджана. Вице-премьер отметил, что во всех уголках Азербайджана можно наблюдать свершения Гейдара Алиева, в развитии каждой отрасли ощущается политика, определенная общенациональным лидером.

«Сегодня Азербайджан успешно развивается на основе идей Гейдара Алиева. Избранная общенациональным лидером политика, ценности, стратегия служат азербайджанскому народу», - отметил Али Ахмедов.

По словам вице-премьера, все граждане Азербайджана выражают признательность Гейдару Алиеву.

«Молодежь выказывает глубокое уважение памяти Гейдара Алиева за проявленное к ним внимание и заботу, деятели искусства - за внимание, оказанное сфере культуры, другие поколения - за иную его деятельность», - сказал зампред партии.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
У Армении не будет будущего, пока она не откажется от оккупационной политики - Али Ахмедов
Политика 16:28
Али Ахмедов: Азербайджан будет решительно бороться с торговлей поддельными лекарствами
Общество 15:20
Очередные парламентские выборы в Азербайджане пройдут в 2020 году - вице-премьер
Политика 15:06
Али Ахмедов: Система образования Азербайджана на пути больших реформ
Политика 4 мая 12:36
Азербайджан заинтересован в развитии альтернативных источников энергии - вице-премьер
Политика 24 апреля 19:50
Али Ахмедов: БДИПЧ ОБСЕ никак не может уйти от двойных стандартов
Политика 16 апреля 13:13
Каждый проголосовавший за Ильхама Алиева внес большой вклад в развитие Азербайджана - Али Ахмедов
Политика 11 апреля 23:05
Али Ахмедов: Азербайджанский народ сделал правильный выбор, проголосовав за Ильхама Алиева
Политика 11 апреля 21:15
ПЕА представила в ЦИК подписи избирателей для регистрации кандидатуры Ильхама Алиева на президентских выборах
Политика 23 февраля 11:54
Али Ахмедов принял делегацию миссии БДИПЧ ОБСЕ (ФОТО)
Политика 22 февраля 14:21
Правящая партия Азербайджана завершила кампанию по сбору подписей в поддержку кандидата в президенты Ильхама Алиева
Политика 21 февраля 15:29
Вице-премьер Азербайджана встретился с премьер-министром Венгрии
Политика 17 февраля 16:30
Али Ахмедов: Голос за Ильхама Алиева - это голос за дальнейшее социально-экономическое развитие Азербайджана (ФОТО)
Политика 10 февраля 13:27
Потенциал азербайджанской молодежи очень высок - вице-премьер
Политика 1 февраля 12:04
Али Ахмедов: Высокий авторитет Президента Ильхама Алиева в обществе является основой для победы на выборах
Политика 1 февраля 10:50
Состоялось пятое заседание Национального координационного совета Азербайджана по устойчивому развитию
Политика 23 января 16:36
Али Ахмедов: Формирование Агентства продбезопасности завершится через несколько месяцев
Бизнес 20 января 10:50
Али Ахмедов: В Азербайджане создана правовая база для начала деятельности Агентства продбезопасности
Бизнес 27 декабря 2017 21:02