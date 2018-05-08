К 95-летию Гейдара Алиева в Израиле представлена книга "Идущий впереди" (ФОТО)

8 мая 2018 14:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Накануне 95-ой годовщины со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа, являвшегося на протяжении десятков лет руководителем Азербайджанской республики – Гейдара Алиева, в Азербайджанском культурном центре международной ассоциации Израиль-Азербайджан «АзИз» состоялось праздничное мероприятие.

Открывая вечер, директор Азербайджанского культурного центра Егяна Сальман рассказала о личности Гейдара Алиева, о всенародной любви к лидеру азербайджанского народа и о том, с каким большим уважением относились к Гейдару Алиеву люди самых разных национальностей, проживавших в Азербайджане и с какой теплотой, до сих пор вспоминают своего великого соотечественника разъехавшиеся по разным странам евреи, проживавшие когда-то в Азербайджане. В подтверждение своих слов Егяна Сальман прочитала стихотворение члена Союза писателей Израиля М.Сальмана «Лидеру», посвящённое Гейдару Алиеву.

Генеральный директор Международной ассоциации Израиль-Азербайджан «АзИз» Лев Спивак, представил книгу «Идущий впереди» о жизни и деятельности Гейдара Алиева. Книга издана информационно-аналитическим агентством Вестник Кавказа - к 90-летию Гейдара Алиева, состоит из фотографий, документов и воспоминаний политиков из самых разных стран о своём именитом коллеге. Есть среди этих воспоминаний и глава, написанная президентом Израиля Шимоном Пересом, который особо выделил острый ум, а также мудрую, дальновидную политику Гейдара Алиева и его неоценимую роль в становлении и успешном развитии современного независимого Азербайджанского государства.

Затем Лев Спивак преподнёс книгу «Идущий впереди» на русском и английском языках первому вице-мэру города Афула Михаилу Баркану, который работал консулом посольства Израиля в Азербайджане и знает об этой стране и её руководителях не понаслышке. Михаил Баркан отметил, что даже в самых отдалённых от столицы городах Азербайджана, в том числе и в еврейском поселении - Красная Слобода – люди до сих пор говорят о Гейдаре Алиеве с пиететом, называя его при этом по имени и отчеству.

Лев Спивак преподнёс книгу директору центральной городской библиотеки Афулы Илане Браславской, которая с благодарностью приняла дар и отметила, что книга «Идущий впереди» станет достойным вкладом в фонд библиотеки и позволит читателям лучше узнать об азербайджанском народе и его бессмертном лидере.

Затем был продемонстрирован документальный фильм «Обаяние личности», снятый журналистом-международником Владимиром Сухим и состоящий из воспоминаний известных политиков, писателей, артистов, которые были близко знакомы с Гейдаром Алиевым и с очень большой теплотой говорили о его незаурядных человеческих качествах – доброте, необыкновенной внимательности, отзывчивости и большом чувстве юмора.

Гости Азербайджанского культурного центра, прибывшие в этот день из самых разных концов Израиля, очень лично воспринимали каждое слово, сказанное в адрес Гейдара Алиева, так как большинство из них были бывшими гражданами Азербайджана и не понаслышке знали о неоспоримых достоинствах покойного президента Азербайджанской Республики. Те же, кто знакомы с именем Гейдара Алиева заочно – из прессы или новейшей истории Азербайджана, не скрывали своего любопытства и с большим интересом воспринимали информацию о жизни и деятельности этой поистине феноменальной личности.

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