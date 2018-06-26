Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева наблюдали военный парад по случаю 100-летия создания ВС Азербайджана (ВИДЕО) (версия 3)

БАКУ /Trend/ - Во вторник в Баку на площади Азадлыг прошел торжественный военный парад по случаю 100-летия создания Вооруженных сил Азербайджана.

За военным парадом наблюдали Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, официальные представители государства и правительства, депутаты Милли Меджлиса, послы, военные атташе зарубежных стран в нашей республике, сотрудники международных организаций, руководители делегаций, прибывшие в нашу страну в связи с юбилейным мероприятием, ветераны и представители общественности столицы.

Собравшиеся на площади Азадлыг встретили Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева продолжительными аплодисментами.

Министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов отдал рапорт Президенту, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву.

Глава государства, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев приветствовал личный состав, участвующих в параде.

Отдельный образцовый оркестр Министерства обороны исполнил государственный гимн Азербайджана.

Президент, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев выступил на военном параде с речью.

Затем состоялся торжественный парад личного состава и военной техники Вооруженных сил.

Сначала на площадь вынесли Государственный флаг Азербайджана.

В военном параде принимали участие около 4000 человек парадного состава министерств обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, Службы государственной безопасности, Государственной пограничной службы и Особой службы государственной охраны, а также Вооруженных сил Турецкой Республики.

На торжественной церемонии были продемонстрированы более 240 единиц военной техники, свыше 70 летательных средств, в том числе недавно принятая на вооружение самая современная бронетехника, новейшее оружие и техника, такие, как ракетные и артиллерийские установки, системы противовоздушной обороны, вертолеты, беспилотные летательные аппараты.

На параде присутствовали около 100 представителей из Турции, Пакистана, Беларуси, Бахрейна, Объединенных Арабских Эмиратов, Грузии, Ирана, Израиля, Казахстана, Узбекистана, России, Саудовской Аравии и Украины.

Затем состоялось торжественное шествие личного состава Вооруженных сил и военной техники.

После парада Президент Ильхам Алиев вручил орден «За доблесть» первой степени генерал-полковнику Закиру Гасанову, генерал-полковнику Неджмеддину Садыкову и генерал-лейтенанту Керему Мустафаеву, удостоенных этой награды распоряжением, подписанным главой государства 25 июня, в связи со 100-летием создания азербайджанской армии и за особые заслуги в защите и обеспечении территориальной целостности Азербайджана, отличие при выполнении поставленных перед ними задач.

В заключение были сделаны фотографии на память.

Новость обновляется

Новость обновляется

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.