В Баку пройдет Форум по устойчивому развитию

БАКУ /Trend/ - 25-26 октября состоится Бакинский форум по устойчивому развитию.

В рамках форума планируется принятие Бакинской декларации по результатам миссии MAPS (Интеграция, ускорение и поддержка политики) и подписание соглашения о сотрудничестве правительства Азербайджана и Европейской экономической комиссии ООН.

Об этом в четверг было сказано на очередном заседании Национального координационного совета по устойчивому развитию Азербайджана.

Вице-премьер, председатель Национального координационного совета по устойчивому развитию Али Ахмедов сказал, что Бакинский форум будет организован по теме расширения международного и регионального партнерства в осуществлении Целей устойчивого развития. Планируется участие в форуме руководящих лиц ООН и международных экспертов.

Председатель совета отметил, что в 2019 году политическому форуму высокого уровня будет представлен второй Добровольный национальный отчет Азербайджанской Республики по Целям устойчивого развития.

Заместитель министра экономики Азербайджана Севиндж Гасанова сказала, что форум будет состоять из шести сессий. В мероприятии планируется участие 250 человек, включая высокопоставленных представителей ООН, представителей стран Восточной и Центральной Европы и Центральной Азии, а также международных экспертов.

На заседании были рассмотрены вопросы создания рабочей группы и организационного комитета, проекта повестки дня и Бакинской декларации.

Также на заседании были рассмотрены вопросы осуществления на национальном уровне целей, вытекающих из Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий на 2015-2030 годы, а также вопросы координации советом подготовки национальной стратегии по снижению риска бедствий.

В заключение Али Ахмедов дал поручения соответствующим структурам в связи с подготовкой второго Добровольного национального отчета Азербайджана по Целям устойчивого развития, организацией Бакинского форума по устойчивому развитию.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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