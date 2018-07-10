Президент Азербайджана: Современные реалии требуют углубления реформ и полного обеспечения прозрачности

БАКУ /Trend/ - Современные реалии требуют ещё большего углубления в Азербайджане реформ и полного обеспечения прозрачности.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье в заключительной речи на заседании Кабинета министров, посвящённом итогам социально-экономического развития в первой половине 2018 года и предстоящим задачам.

«Показатели прошедших шести месяцев дают основания утверждать, что нам удастся успешно выполнить все задачи, поставленные в начале 2018 года. В последующие годы экономика Азербайджана должна динамично развиваться. Конечно же, для обеспечения этого реформы должны быть ещё более углублены», - сказал Президент Ильхам Алиев.

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