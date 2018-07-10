Президент Азербайджана: Чиновники, создающие условия для незаконных строений, будут очень строго наказаны

БАКУ /Trend/ - Государственные чиновники, создающие условия для незаконных строений в Азербайджане, будут очень строго наказаны.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье в заключительной речи на заседании Кабинета министров, посвящённом итогам социально-экономического развития в первой половине 2018 года и предстоящим задачам.

По словам главы государства, одна из сфер, вызывающих обеспокоенность, - строительный сектор.

"В последние годы в этой области проделана большая работа. Можно сказать, все города Азербайджана превратились в строительные площадки. Как государственные капиталовложения, так и инвестиции, вкладываемые частным сектором, придали мощный импульс развитию строительного сектора. В Азербайджане с каждым годом увеличивается производство строительных материалов. Могу сказать, что сегодня мы можем обеспечивать себя основными стройматериалами. В первую очередь потому, что внутри страны есть спрос на это. Потому что мы продаем за рубеж очень малое количество строительных материалов. Поставлена задача сократить зависимость от импорта и обеспечить внутренний рынок местными строительными материалами. То есть развитие строительного сектора придает импульс общему экономическому развитию, повышает занятость. В течение двух-трех лет в строительном секторе возник определенный кризис, что сразу же негативно отразилось и на рынке труда. Эти вопросы тесно взаимосвязаны. Еще раз хочу сказать: в данной сфере проделана положительная работа. Но в то же время, что мы видим? Во многих случаях ведущееся строительство не отвечает никаким критериям – ни градостроительным, ни строительным. Порой строятся совершенно уродливые с точки зрения архитектуры здания. Необходимо принять очень серьезные меры для того, чтобы положить конец этому, а также незаконным строениям.

Государственные чиновники, создающие условия для незаконных строений, будут очень строго наказаны. Говорю, чтобы об этом знали все, потому что во многих случаях это сваливают друг на друга - исполнительная власть города на муниципалитеты, муниципалитеты - на исполнительную власть. Фактически же муниципалитеты не могут предпринимать таких действий без разрешения исполнительной власти города. Поэтому здесь нужен единый механизм контроля. Еще раз хочу сказать, в первую очередь в Баку и других городах необходимо положить конец всем незаконным строениям", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Как отметил глава государства, отныне без заключения, разрешения Государственного комитета по градостроительству и архитектуре в нашей стране не должно быть построено ни одного здания.

"Если кто-то вздумает сделать это, то немедленно мне должно быть сообщено об этом. Этих людей ждет самое строгое наказание, ведь мы прилагаем столько усилий", - сказал Президент Азербайджана.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.