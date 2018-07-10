Президент Азербайджана: Необходимо еще более серьезно вести борьбу с коррупцией и взяточничеством

10 июля 2018 08:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане необходимо еще более серьезно вести борьбу с коррупцией и взяточничеством.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье в заключительной речи на заседании Кабинета министров, посвящённому итогам социально-экономического развития в первой половине 2018 года и предстоящим задачам.

«Эта задача очень остро поставлена перед сформированным в апреле новым правительством. Этим негативным явлениям должен быть положен конец. В последние годы была проделана большая работа, это отмечают и международные организации. В рейтингах занимающихся данным вопросом международных организаций Азербайджан постоянно продвигается вперед. Однако хотя и есть прогресс, это не может нас устроить. В Азербайджане это большое социальное зло должно быть искоренено. Возможности для этого имеются. Есть твердая политическая воля, а сейчас еще и институциональные механизмы. Главное, проводится и будет проводиться кадровая реформа. Те государственные чиновники, которые не соответствуют данным критериям, будут уволены, и пусть это знают все государственные чиновники», - сказал Президент Ильхам Алиев.

По словам главы государства, против коррупции, взяточничества и дальше будет вестись очень серьезная борьба.

«Мы должны сделать так, чтобы для пресечения фактов коррупции были задействованы институциональные механизмы. Мы видим и некоторые позитивные тенденции. К примеру, в сфере общественных услуг «ASAN xidmət» является структурой, абсолютно свободной от коррупции. В «ASAN xidmət» поступило более 20 миллионов обращений, а коэффициент одобрения гражданами близок к 100 процентам. То есть сделать это можно. Просто нужна политическая воля, и она есть, необходимо принимать серьезные меры, в том числе принимаются и будут приниматься меры наказания. Однако должен также сказать, что в ряде случаев меры административного наказания не действуют. Поэтому необходимо применять самый серьезный международный опыт. Борьба в этой области в Азербайджане должна проводиться теми же путями, что и в ведущих странах мира. Конечно, необходимо усилить контроль за государственными расходами. Соответствующим министерствам даны указания, сейчас проводятся реформы, руководители всех государственных структур должны знать это и выполнять мои поручения», - отметил Президент Азербайджана.

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